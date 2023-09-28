В FISU надеются на возвращение российских студентов на турниры после окончания СВО

ТАСС, 28 сентября. Генеральный секретарь Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сентрон надеется, что студенты из России вновь будут участвовать в соревнованиях под эгидой организации после окончания СВО. Об этом Сентрон сказал на полях европейского конгресса спорта и туризма, его цитату приводит пресс-служба FISU.
Мероприятие проходит в польском Закопане.
"Я надеюсь, что студенты из России вернутся на соревнования под эгидой FISU после окончания военных действий", - сказал Сентрон.
В марте 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований FISU. В апреле исполнительный комитет FISU перенес место проведения летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга. В городе был проведен Международный фестиваль университетского спорта.