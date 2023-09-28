Футболистка сборной России Семенова оценила решение УЕФА о российских командах до 17 лет

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Юниорские сборные России среди игроков до 17 лет будут достойно представлять страну на турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение ТАСС высказала полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Елизавета Семенова.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Безусловно, я рада за юниорские сборные, они достойно будут выходить и представлять нашу страну, - сказала Семенова. - Без флага и гимна? Мне сложно сказать - я всегда играла с гимном и флагом, и это что-то особенное. Не знаю, каково будет выступать молодым игрокам в таких условиях. Но я думаю, что понимание, что ты в любом случае выступаешь за свою страну, внутри, и победы тоже будут за нами".

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир начнется осенью текущего года. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация турнира, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.

О сборе женской команды России в сентябре

26 сентября российские футболистки завершили сентябрьский сбор, который прошел в подмосковном Новогорске. В этот день сборная России победила "Строгино" со счетом 12:0.

"Хороший матч, мы показали хорошую игру, были неплохие взаимодействия, счет это подтверждает, - сказала Семенова. - Было много новичков, но за сбор мы стали командой, что в коллективе, что на поле. Думаю, что игра со "Строгино" была таким итогом работы на этом сборе. Безусловно, каждый сбор полезен и важен как для каждого игрока, так и для команды".

"Психологическое тестирование? Наверное, это было больше не на психологию, а на внимание и концентрацию. То есть у нас проверяли, насколько мы видим в периферию. Очень интересно и полезно было о себе узнать такую информацию, чтобы слабые места развить. Удалось узнать, как быстро и насколько сильно мы в моменте можем реагировать, многозадачность, анализ, какая реакция на все. Очень интересно. Я считаю, что очень важно для профессионального спортсмена знать такие качества", - добавила футболистка.

Семенова также рассказала о своих перспективах на ближайшие пять лет. "Безусловно, хочется играть, играть за границей, потом в Лиге чемпионов, со сборной выезжать куда-либо. Но пока как есть, надеюсь, что дальше будет больше и все разрешится в нашу сторону", - заключила Семенова.