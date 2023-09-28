Тарпищев заявил, что Мыскина сможет совмещать должности в федерации тенниса и "Ладе"

28 сентября гендиректор "Лады" Александр Чеботарев сообщил, что Мыскина станет президентом клуба

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Двукратная победительница Кубка Федерации и Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина сможет совмещать должности вице-президента Федерации тенниса России (ФТР) и президента тольяттинского хоккейного клуба "Лада". Об этом ТАСС рассказал глава ФТР Шамиль Тарпищев.

28 сентября гендиректор "Лады" Александр Чеботарев заявил ТАСС, что Мыскина станет президентом клуба.

"Мыскина у нас вице-президент в ФТР, она может совмещать две должности - это же общественная организация. Трудно сказать, получится [в "Ладе"] у нее или нет. Я не знаю, какие у нее обязанности. Возможно, она будет только представительские функции выполнять. Посмотрим. Но удачи ей желаю", - сказал Тарпищев.

На протяжении четырех лет Мыскина является членом наблюдательного совета "Лады".