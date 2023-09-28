Слушания в CAS по делу фигуристки Валиевой возобновят 9 ноября

Спортсменка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина

ТАСС, 28 сентября. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде проходили с 26 по 28 сентября в швейцарской Лозанне. Фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Коллегия судей в течение трех дней заслушала представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU), Всемирного антидопингового агентства (WADA), Валиеву и экспертов. В CAS отметили, что необходима подготовка дополнительной документации. По этой причине на рассмотрения дела было отведено еще два дня.

ISU, WADA и РУСАДА не согласились с январским решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу Валиевой. Тогда фигуристка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, но избежала серьезного наказания: дисциплинарный орган не нашел в ее действиях умысла - он постановил, что запрещенный препарат триметазидин попал в организм не по ее вине. Валиева была лишена только завоеванного в декабре 2021 года титула чемпионки России, поскольку положительную пробу она сдала именно на этом турнире. РУСАДА оспорило решение своего независимого органа, поскольку считает, что наказание должно включать в себя выговор спортсменке или даже ограничиваться им. ISU настаивает на длительной дисквалификации Валиевой - от двух до четырех лет, но начиная со дня сдачи положительной пробы - с 25 декабря 2021 года.

На Олимпиаде в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.