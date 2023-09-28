Тарасова назвала издевательством перенос слушаний по делу Валиевой

В четверг CAS отложил слушания по делу Валиевой, разбирательство продолжится 9 и 10 ноября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Затянувшиеся слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об антидопинговом нарушении российской фигуристки Камилы Валиевой является издевательством, от которого не стоит ждать справедливости. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В четверг CAS отложил слушания по делу Валиевой, разбирательство продолжится 9 и 10 ноября.

"Ничего страшного, мы два года ждали, - сказала Тарасова. - Но вообще они делают, что хотят - одно дело по несколько раз, их бы детей так судили. Издевательство, справедливости не стоит ждать. То, что они делают, несправедливо".

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде проходили с 26 по 28 сентября в швейцарской Лозанне. Фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.