Жулин считает, что затянувшиеся слушания в CAS тяжело даются Валиевой

Ранее CAS сообщил, что слушания продолжатся 9 и 10 ноября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке Камиле Валиевой становится очень тяжело из-за затянувшихся слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Ранее CAS сообщил, что слушания по делу Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября.

"Они ждут, пока кончится СВО, чтобы выбрать, на чью сторону встать. Это шутка, но в ней есть доля правды. Это неправильно, что дело так долго длится. Я думаю, что Камиле очень тяжело из-за этого. Она прекрасно понимает, что может набрать сумасшедшую форму, я бы так жить и тренироваться не смог", - сказал Жулин.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.