Шипов считает отсутствие шахматистов Непомнящего и Карякина потерей для чемпионата России

Турнир пройдет с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин

ТАСС, 28 сентября. Отсутствие участников матчей за звание чемпиона мира Яна Непомнящего и Сергея Карякина в суперфинале чемпионата России по шахматам является потерей для турнира, однако там будет на что посмотреть. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"К сожалению, призовой фонд соревнований не такой уж большой, соответственно нет и сильнейших шахматистов. Я бы очень хотел видеть на турнире Яна Непомнящего, Сергея Карякина, Александра Грищука (трехкратного чемпиона мира по блицу - прим. ТАСС), Дмитрия Андрейкина (победителя командного чемпионата мира 2019 года - прим. ТАСС), Даниила Дубова (чемпиона мира по рапиду 2018 года - прим. ТАСС), поэтому, конечно, их отсутствие - это потеря. Если говорить о тех, кто уехал, то вспоминать их смысла уже нет", - сказал Шипов.

"С другой стороны, сыграют Александра Горячкина и Екатерина Лагно, две девушки, обеспечившие участие в турнире претенденток, и это будет фишкой чемпионата. Думаю, их участие привлечет внимание болельщиков. Турнир будет интересный, будет на что посмотреть, будет за кого поболеть", - добавил собеседник агентства.

Турнир пройдет с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.