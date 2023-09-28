Выступление Валиевой на Гран-при России могут перенести в связи с отложенным судом

Фигуристка внесена в список участников этапов Гран-при России в Казани (10-13 ноября) и Москве (24-27 ноября)

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может перенести выступление олимпийской чемпионки в командном турнире Камилы Валиевой на Гран-при России при наличии объективных причин. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне в закрытом режиме. В четверг в CAS заявили, что слушания возобновятся 9 и 10 ноября.

"Распределение по этапам Гран-при России членов сборной уже сделано. Но если будут объективные причины, требующие переноса, ФФККР примет соответствующее решение", - сказал Коган.

19 сентября пресс-служба ФФККР сообщила, что Валиева внесена в список участников этапов Гран-при России в Казани и Москве. Казань примет четвертый этап соревнования, он пройдет с 10 по 13 ноября, в Москве с 24 по 27 ноября состоится шестой этап.

Гран-при будет состоять из шести предварительных и финального этапа. Первый этап пройдет в Уфе 13-16 октября, второй состоится в Омске 20-23 октября, третий - в Красноярске 27-30 октября. Пятый этап пройдет в Самаре с 17 по 20 ноября.