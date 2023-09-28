WADA продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации Валиевой

Спортивный арбитражный суд сообщил в четверг, что слушания по делу возобновятся 9 ноября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой после переноса слушаний по ее делу в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

"В связи с конфиденциальным характером разбирательства WADA не имеет права комментировать перерыв, объявленный Спортивным арбитражным судом ранее сегодня. Однако, как и на всех этапах, мы будем продолжать добиваться скорейшего разрешения этих разбирательств. WADA направило это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, наша позиция в данном случае не изменилась. Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена "нет вины или халатности", был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и дисквалификации результатов спортсменки с даты сбора пробы, включая ее результаты во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине", - отметили в пресс-службе WADA.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Международный союз конькобежцев (ISU), WADA и Российское антидопинговое агентство не согласились с январским решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу Валиевой. Тогда фигуристка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, но избежала серьезного наказания: дисциплинарный орган не нашел в ее действиях умысла - он постановил, что запрещенный препарат триметазидин попал в организм не по ее вине. Валиева была лишена только завоеванного в декабре 2021 года титула чемпионки России, поскольку положительную пробу она сдала именно на этом турнире.