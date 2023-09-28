В РУСАДА заявили, что не могут комментировать слушания по делу Валиевой до решения CAS

В четверг CAS сообщил, что слушания продолжатся 9 и 10 ноября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не может комментировать слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой до официальной публикации решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе РУСАДА.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

"РУСАДА не может никак комментировать слушания до официальной публикации решения CAS", - сообщила пресс-служба РУСАДА.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.