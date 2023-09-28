В CAS не стали называть сроки объявления решения по делу Валиевой

В четверг CAS сообщил, что слушания продолжатся 9 и 10 ноября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сроки объявления решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой назвать пока невозможно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

"По завершении дополнительных слушаний в ноябре будет подготовлено арбитражное решение. На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение", - сказали в пресс-службе CAS.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.