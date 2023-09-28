Дзагоев подписал контракт с греческим футбольным клубом "Ламия"

Соглашение рассчитано до июня 2024 года

ТАСС, 28 сентября. Футбольный клуб "Ламия", играющий в высшем дивизионе чемпионата Греции, подписал контракт с российским полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Мы начали сотрудничество с Аланом Дзагоевым", - сказано в сообщении на странице клуба в социальной сети "X" (ранее - "Твиттер").

По данным портала Transfermarkt, контракт с игроком рассчитан до июня 2024 года. За "Ламию" также выступает сербский полузащитник Зоран Тошич, бывший партнер Дзагоева по ЦСКА.

Дзагоеву 33 года, полузащитник выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе московской команды он провел 395 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Дзагоев трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2016), а также по четыре раза выигрывал кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и суперкубок страны (2009, 2013, 2014, 2018). С сентября 2022-го по июль 2023-го Дзагоев играл за казанский "Рубин", в составе которого провел 20 встреч, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

За сборную России полузащитник сыграл в 59 матчах и забил 9 мячей. На чемпионате Европы 2012 года он разделил звание лучшего бомбардира турнира с итальянцем Марио Балотелли, немцем Марио Гомесом, хорватом Марио Манджукичем, португальцем Криштиану Роналду и испанцем Фернандо Торресом (все - по 3 гола).