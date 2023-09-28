Умерла директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева

Причиной смерти стали пневмония и последовавшие осложнения

ТАСС, 28 сентября. Директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева умерла в возрасте 46 лет. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

По информации ТАСС, причиной смерти стали пневмония и последовавшие осложнения.

"Она прожила всего 46 лет, но за это время успела сделать многое. Директор Государственного музея спорта, вице-президент физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия", заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Российской Федерации, профессор и научный руководитель института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ, заведующая кафедрой "Организации работы с молодежью" Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма - все эти должности Елена Александровна успешно совмещала и была признанным отраслевым экспертом, который внес большой вклад в развитие своей отрасли", - говорится в заявлении на сайте музея.

Истягина-Елисеева занимала пост директора музея с 2009 года.

В новость была внесена правка (21:43 мск) - скорректированы заголовок и лид, верно - Государственного музея спорта.