Журова считает, что CAS намеренно оттягивает решение по делу Валиевой

В четверг CAS сообщил, что слушания продолжатся 9 и 10 ноября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) намеренно затягивает рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

"Это намеренное затягивание процесса, какие-то истории начали вспоминать, которых не было, - сказала Журова. - Они оттягивают возможность возвращения Валиевой. Все это нервы, сколько они ее будут мучить? Это подвешенное состояние, в мире на нее все смотрят - то ли преступник, то ли нет".

"Здесь нет ничего хорошего для психологии спортсмена. Нет сомнений, что это намеренное затягивание. Сначала специально огласили в конкретный момент факт положительной пробы, а теперь вот это", - добавила Журова.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.