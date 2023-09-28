Хоккеиста "Сочи" Хафизова отправили на обследование после травмы в игре с ЦСКА

Нападающий получил повреждение в первом периоде матча после удара в челюсть

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба "Сочи" Тимур Хафизов отправлен на обследование после того, как получил травму в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Сочи" Дмитрий Кокорев.

Хафизов получил повреждение в первом периоде матча, который завершился победой ЦСКА со счетом 7:1.

"Был удар в челюсть, не могу пока больше ничего сказать. Было видно, что его состояние тяжелое. Его увезли на обследование", - сказал Кокорев.

Тренер прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА: "Отдали со "Спартаком" много эмоций и сил, сами плохо подготовились к игре. Очень было много потерь, не сохраняли шайбу. Не думаю, что была самоуверенность после последних шести побед. Была задача выиграть третий период".

"Сочи" проведет следующий матч 30 сентября на выезде с нижегородским "Торпедо".