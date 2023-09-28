Мамин отметил, что вратаря "Сочи" Третьяка нельзя винить в пропущенных голах в игре с ЦСКА

Сочинцы проиграли со счетом 1:7, Максим Третьяк был заменен после четвертой пропущенной шайбы

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратаря "Сочи" Максима Третьяка не стоит винить в пропущенных голах в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал нападающий армейцев Максим Мамин.

ЦСКА в четверг разгромил "Сочи" со счетом 7:1. Вратарь сочинцев Третьяк был заменен после четвертой пропущенной шайбы.

"Не думаю, что его нужно винить в пропущенных шайбах. Его расстреливали с убойных позиций, - сказал Мамин. - Мы знали, что если сегодня с правильным настроем выйдем и покажем свой уровень, что делаем нечасто в этом сезоне, то все получится. Сегодня была одна из тех игр, за которые надо цепляться. Мы отыграли 60 минут без каких-то провалов на хорошем уровне, тем более что у нас до этого какой-то период был провальным".

Армейцы забросили пять шайб во втором периоде. "Правильно играли, менялись в чужой зоне, несколько раз делали наложения. Не теряли шайбу в средней зоне и здорово реализовали моменты. Выходили со злостью, потому что старт сезона никого не устраивает: ни нас, ни тренерский штаб, ни руководство клуба, ни болельщиков. Поэтому сейчас будем менять эту ситуацию, нужно за сегодняшнюю игрку зацепиться и прибавлять дальше", - подчеркнул Мамин.

ЦСКА поднялся на 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 11 очков в 12 встречах. В следующем матче армейцы 2 октября примут подмосковный "Витязь".