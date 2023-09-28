Три вице-президента УЕФА были против возвращения российских сборных до 17 лет на турниры

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет

ТАСС, 28 сентября. Три из пяти вице-президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на исполкоме организации выступали против возвращения российских сборных среди игроков до 17 лет на международные турниры. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Источник предполагает, что против возвращения россиян выступали англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек. Отмечается, что одним из вице-президентов УЕФА, проголосовавшим за возвращение российских сборных среди игроков до 17 лет к соревнованиям, был швед Карл-Эрик Нильссон. Пятым вице-президентом УЕФА является итальянец Габриэль Гравина. В голосовании участвовали 20 членов исполкома.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

27 сентября пресс-служба Шведского футбольного союза сообщила, что организаторы чемпионата Европы 2024 года среди девушек до 17 лет не допустят российскую команду до участия в турнире. Ранее футбольные власти Англии, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Дании сообщили, что не разрешат командам соревноваться со сборными России.