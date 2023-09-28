28 сентября, 20:40
Сборные по футболу

Три вице-президента УЕФА были против возвращения российских сборных до 17 лет на турниры

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет

ТАСС, 28 сентября. Три из пяти вице-президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на исполкоме организации выступали против возвращения российских сборных среди игроков до 17 лет на международные турниры. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

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Источник предполагает, что против возвращения россиян выступали англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек. Отмечается, что одним из вице-президентов УЕФА, проголосовавшим за возвращение российских сборных среди игроков до 17 лет к соревнованиям, был швед Карл-Эрик Нильссон. Пятым вице-президентом УЕФА является итальянец Габриэль Гравина. В голосовании участвовали 20 членов исполкома.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

27 сентября пресс-служба Шведского футбольного союза сообщила, что организаторы чемпионата Европы 2024 года среди девушек до 17 лет не допустят российскую команду до участия в турнире. Ранее футбольные власти Англии, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Дании сообщили, что не разрешат командам соревноваться со сборными России. 

© Информационное агентство ТАСС
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