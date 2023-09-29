Форвард "Вашингтона" Мирошниченко отдал две передачи в предсезонной игре НХЛ с "Детройтом"

По точному пасу сделали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов

ТАСС, 29 сентября. "Вашингтон" со счетом 4:3 победил "Детройт" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился 19-летний российский нападающий Иван Мирошниченко, который выступал в одном звене с соотечественником Александром Овечкиным и шведским форвардом Никласом Бэкстрёмом. На счету капитана столичного клуба результативный пас, шведский нападающий отметился голом. Также точную передачу на свой счет записал российский нападающий Евгений Кузнецов.

Мирошниченко подписал трехлетний контракт с "Вашингтоном" 2 мая. В 2022 году он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ под общим 20-м номером. В прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги нападающий провел 23 матча в составе омского "Авангарда", забросив 3 шайбы и сделав 1 результативную передачу. В Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) хоккеист принял участие в 28 играх, в которых набрал 21 очко (12 шайб + 9 передач).

В марте 2022 года у Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина - злокачественное образование, поражающее лимфоузлы. В начале июня 2022 года нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам.

"Вашингтон" провел второй предсезонный матч, в первой игре команда уступила "Баффало" (3:4 Б). В следующей встрече "Вашингтон" вновь сыграет с "Детройтом". Игра пройдет 1 октября.