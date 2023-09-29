Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине

В матче первого раунда россиянин обыграл американца Томми Пола

ТАСС, 29 сентября. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл американца Томми Пола в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Медведева, который посеян на турнире под вторым номером. Во втором круге россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых спортсмен одержал в текущем сезоне. В 2021 году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Полу 26 лет, он является 13-й ракеткой мира. На счету спортсмена один титул ATP. Выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2023 года является для американского теннисиста лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнования составляет $3,6 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, из россиян его выигрывал Марат Сафин (2004).