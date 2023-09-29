"Деньги для меня мало что решали". Олимпийскому чемпиону Кровопускову исполнилось 75 лет

Спортсмен завоевал четыре золотые награды на Играх в Монреале и Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, семикратный чемпион мира Виктор Кровопусков в пятницу празднует 75-летие. Делом и любовью всей его жизни стало фехтование - самый, по его глубокому убеждению, элегантный вид спорта.

В фехтование он пришел в 13 лет и стал заниматься под руководством Игоря Чернышева, однако потом тренер ушел, что едва не заставило Кровопускова бросить саблю. Впоследствии он стал тренироваться под руководством Льва Корешкова, затем его тренерами были выдающиеся специалисты советского фехтования - Давид Тышлер и Марк Ракита. Под руководством Тышлера он тренировался с 1967 по 1973 год, после чего тренер решил углубленно заняться научной работой и возглавил кафедру в Институте физкультуры. Тогда наставником Кровопускова стал Ракита.

"Все мои тренеры для меня главные - и Лев Серафимович Корешков, и Марк Семенович Ракита, и Давид Абрамович Тышлер. Но, когда в 1976 году я стал двукратным олимпийским чемпионом, ни одному из моих тренеров ничего не присвоили, - сказал ТАСС Кровопусков. - Сказали тогда, что Давид Абрамович уже заслуженный, у Льва Серафимовича ты давно не тренируешься, у Марка Семеновича только начал. А я у Ракиты к тому моменту уже четыре года как тренировался. Я говорю: "Я что, в диком поле вырос? Никто меня не тренировал?" И все-таки Марк Семенович тогда получил заслуженного тренера СССР, но уже после следующей Олимпиады, а вот Лев Серафимович нет".

На Игры 1972 года в Мюнхене Кровопусков не попал, первое золото Олимпиады он выиграл в 1976 году в Монреале, где выиграл в индивидуальном и командном турнирах. Через четыре года он повторил эти достижения на Олимпиаде в Москве.

"Все-таки Олимпийские игры - это Олимпийские игры. Да, это, казалось бы, такие же соревнования, но только когда я в первый раз попал на Игры, понял, почему им такое значение придается, в том числе и с политической точки зрения, - сказал Кровопусков. - В 1972 году я понял, что мне еще четыре года ждать, жажда олимпийской борьбы была такая, что словами не передать. Но все-таки зацикливаться на этой мысли нельзя, иначе вряд ли что получится, эмоции перехлестнут".

"На дорожке ты не просто человек, ты - спортсмен"

Сегодняшнюю ситуацию в мировом спорте, в частности в российском фехтовании, где практически все лидеры сборной лишены возможности выступать на международных стартах, Кровопусков переживает тяжело.

"Я слежу за этим постоянно, происходящее - полный беспредел - сказал он. - Спорт действительно должен оставаться вне политики, и все западные газеты об этом раньше кричали. Все мы понимаем, что сейчас это просто слова, когда они же предлагают нам выступать без флага и гимна. Я скажу честно, не знаю как лучше - выступать или вообще туда не ехать. Сколько спортсменов мечтали стать олимпийскими призерами, а сейчас они стоят перед выбором. Думаю, все-таки тут у каждого должно быть свое мнение".

Задела олимпийского чемпиона и ситуация с украинкой Ольгой Харлан, которая вместо рукопожатия выставила саблю в сторону молодой россиянки Анны Смирновой. 27 июля Харлан одержала победу над Смирновой на чемпионате мира, после поединка согласно регламенту Международной федерации фехтования (FIE) спортсмены должны пожать друг другу руки, однако Харлан посчитала возможным этого не делать. Россиянка более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей. FIE дисквалифицировала украинку, однако позже глава Международного олимпийского комитета Томас Бах отправил ей письмо, заявив о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Олимпийские игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию.

"Это было настоящим безобразием, и судья совершенно правильно ее дисквалифицировал - за дорожкой что угодно можешь говорить, что угодно делать, но на дорожке ты уже не просто человек, ты спортсмен, - подчеркнул Кровопусков. - Или это заранее было спланировано? Но я не могу этого утверждать. Харлан - большая спортсменка, олимпийская чемпионка, и такие вещи делает".

Тайна фамилии

Отличительной чертой Кровопускова было фехтование левой рукой, однако, по его словам, это совсем не редкость в этом виде спорта. "В фехтовании много и левшей, и правшей. Четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Сидяк, Григорий Погосов, Андрей Альшан были левшами. Одно время у нас в команде три левши из четырех было. Мне лично этот факт не помогал, а вот сопернику мешать мог. И левшей на дорожке я, кстати, уничтожал, потому что знал свои слабые стороны, с этим связанные", - рассказал олимпийский чемпион.

А вот с кем он не любил фехтовать, так это со спортсменами сборной Венгрии. "В мое время, как и сейчас, было много приличных спортсменов - тех, с кем тяжело встречаться на дорожке. Мне сложнее всего было с венграми, зато очень хорошо с итальянцами, - признался Кровопусков, который в составе сборной в финале командного турнира Игр в Монреале обыграл итальянцев. - Да и после нас левшей хватало - Сергей Шариков, Леша Якименко".

Фамилия Кровопусков досталась спортсмену благодаря воле матери. Его родители развелись, когда он был в старших классах. "Я сказал маме: "Давай поменяем тебе фамилию, красивая же - Вешнякова". А она мне ответила тогда: "Я ее специально не стала менять, чтобы мы с тобой с одной были". Больше я этот вопрос и не поднимал. Не фамилия делает человека, а человек - фамилию. Мой сын был очень приличным хоккеистом. Может, Кровопусков не очень для хоккея подходит, но о нем говорили - "Кровопускова только не трогай, а то опять драка будет".

Серебряный призер чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд, мастер спорта международного класса Алексей Кровопусков скончался в 2014 году. А недавно Кровопускова постигла еще одна тяжелая утрата - не стало его супруги Марины Михайловны, заслуженного мастера спорта, чемпионки СССР по волейболу, призера чемпионата Европы.

"Волга" в долг

Деньги для Кровопускова никогда не служили мотивацией. "Они для меня мало что решали, хотя, конечно, я помню, какие у меня были призовые. За победу на чемпионате мира в личных соревнованиях давали 1 500 рублей, в команде - 1 200 рублей, - рассказал он. - Потом, конечно, эти суммы повышались. В Монреале, если не путаю, за победу давали 2 500 рублей, в Москве - еще больше. А самой большой покупкой с призовых стала машина, но на "Волгу" мне тогда не хватало, у Марка Семеновича занять пришлось. Сейчас, конечно, времена изменились - за медали Олимпиады с Красной площади на машине уехать можно".

Кровопусков по-прежнему живет фехтованием и старается участвовать во всех активностях, связанных с этим видом. "Фехтование - элегантный вид спорта, для тех, кто его понимает. Рядовому зрителю, возможно, мало что будет понятно, - отметил юбиляр. - Именно поэтому я чуть не обалдел, когда увидел, сколько сейчас людей на Московскую саблю приходит. Это приятно, когда люди приходят с детьми, передают им свою любовь к нашему виду спорта. Раньше заниматься начинали с 13 лет, потом с 11, потом с 10, потом с 8. А сейчас нашим видом спорта начинают заниматься рано, и детям это очень нравится".

"Я люблю фехтование, всегда прихожу, если есть возможность, на соревнования, стараюсь участвовать в фехтовальной жизни, - сказал Кровопусков. - Фехтование - это жизнь, что я умею кроме фехтования? И силы в жизни дает мне именно это - фехтование, спорт, люди, которые также любят наш вид спорта. Жизнь не кончилась, и фехтовальная тоже", - заключил Кровопусков.