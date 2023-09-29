29 сентября, 06:48
Единая лига ВТБ

Кириленко не считает ЦСКА фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ

Максим Григорьев/ ТАСС
Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Максим Григорьев/ ТАСС

Глава Российской федерации баскетбола полагает, что за победу в чемпионате будут вести 4-5 команд

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА не является фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ, турнир будет самым непредсказуемым за последнее время. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В Единой лиге ВТБ сезона-2023/24 выступят 12 российских команд, казахстанская "Астана" и белорусский "Минск". Чемпионат стартует 30 сентября.

"Что мне нравится, так то, что предстоящий сезон - самый непредсказуемый по наполнению. То есть если раньше был безоговорочный флагман ЦСКА, то сейчас я не могу назвать армейцев таковыми, - сказал Кириленко. - Есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на победу, и в любой день обыгрывать друг друга".

"Я рад, что чемпионат Единой лиги расширился, что стало 14 команд", - добавил Кириленко. 

© Информационное агентство ТАСС
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