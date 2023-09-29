Романцев считает Глушакова менее проблемным футболистом, чем Дзюба

Бывший наставник московского "Спартака" отметил, что у Дениса Глушакова непростой характер, но именно он помог ему добиться высоких результатов

ТАСС, 29 сентября. Полузащитник костромского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков является менее проблемным игроком, чем нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер столичного "Спартака" Олег Роменцев.

20 сентября Глушаков подписал контракт с костромским "Спартаком", выступающим в Леон - Второй лиге.

"Лично я не считаю Дениса проблемным. Да, у него непростой характер, но именно благодаря ему он добился того, что стал профессионалом высокого класса, - сказал Романцев. - На мой взгляд, дело в том, что амплуа Дзюбы позволяет ему находить на поле паузы для восстановления, он и назад может отойти, и мяч придержать, и в подыгрыше сыграть. А вот в полузащите, да еще на позиции опорника, объем работы намного больше, и в 36 лет качественно осилить ее Глушакову может оказаться очень сложно. А то, что он не спешит расставаться с профессией, только вызывает уважение".

Глушакову 36 лет, с февраля 2023 года до конца прошлого сезона он выступал за "Пари Нижний Новгород". За нижегородский клуб он провел девять матчей в разных турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее полузащитник играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.