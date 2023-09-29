Обладатель Кубка Стэнли Уилсон вернется в состав "Витязя" в ближайшее время

Канадский нападающий из-за травмы в текущем сезоне КХЛ не провел ни одного матча

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Канадский нападающий подмосковного клуба Фонбет - Континентального хоккейного клуба (КХЛ) "Витязь" Скотт Уилсон, находящийся в списке травмированных, должен вернуться в состав команды в ближайшее время. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Витязя" Александр Завьялов.

Пришедший в "Витязь год назад обладатель Кубка Стэнли Уилсон из-за травмы в текущем сезоне не сыграл в КХЛ ни одного матча. В списке травмированных у "Витязя" также находится нападающий Виталий Попов. Следующий матч "Витязь" проведет в Москве 2 октября против действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА.

"Не хочу забегать вперед по поводу выздоровления Скотта, с ним мы общаемся. В ближайшее время он должен вернуться. С Виталием все по-другому: мы не хотим усугублять его повреждение, учитывая, что он центральный нападающий. Ждем его полного выздоровления", - сказал Завьялов.

В четверг "Витязь" обыграл тольяттинскую "Ладу" (1:0 ОТ), одержав вторую победу в нынешнем сезоне КХЛ. Подмосковная команда прервала восьмиматчевую серию поражений. Завьялов рассказал о возможных причинах последних неудач "Витязя".

"Я не ищу оправдания, но так сложилась ситуация, что игроки в разных звеньях получили травмы, и все сразу рушится, приходится все перекраивать. Когда ты всю предсезонную подготовку провел в определенных сочетаниях, то такие травмы рушат многое: большинство, игру "пять на пять". Мы старались и должны что-то менять, но не работало. Сейчас Владимир Галузин пришел в свое звено, мы ждем возвращения Уилсона. Считаю, что Дерек Барак маленько неуверенно себя чувствует - у иностранцев свое мировоззрение, и взаимопонимание в жизни и на поле должно в определенные моменты привнести пользу в команду", - подчеркнул главный тренер.

В 66 матчах регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона Уилсон набрал 39 очков (20 шайб + 19 результативных передач). В составе "Питтсбурга" форвард становился обладателем Кубка Стэнли в 2017 году.