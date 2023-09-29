В Татарстане заявили о готовности провести турнир развития УЕФА

Министр спорта региона Владимир Леонов отметил, что для этого есть вся необходимая инфраструктура

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Татарстан имеет достаточное количество инфраструктуры для проведения турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

15 июля президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил ТАСС, что организация договорилась с УЕФА о проведении в стране турниров развития.

"Мы всегда открыты к диалогу и переговорам, - сказал Леонов. - Если будет такой запрос на проведение - всегда рады. Тем более инфраструктура нам позволяет, особенно по футболу. У нас есть крытые манежи, можем проводить соревнования и в зимний, и в летний период времени. Три стадиона вместе с "Рубином" на территории Казани, в Набережных Челнах у нас отличный стадион. То есть нет проблем".

В 2023 году Россия впервые приняла турниры развития УЕФА. Они прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА.

Женская сборная России победила на турнире развития УЕФА. В соревновании также принимали участие команды Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Мужская сборная России также выиграла турнир, ее соперниками были команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии.