В РФС заявили, что клубы РПЛ согласились играть днем в кубке из-за денег

Матчи группового этапа "пути РПЛ" Кубка России приходится проводить в дневное время в дни игр группового этапа европейских клубных турниров

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обсудит с клубами Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) изменение формата Фонбет - Кубка России, чтобы матчей в дневное время было меньше. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Можно ли поменять местами матчи "пути РПЛ" с играми "пути регионов", чтобы первые не совпадали с еврокубковыми днями? Такие изменения сейчас невозможны, - сказал Митрофанов. - Матчи Первой и Второй лиг проводятся в окна ФИФА (Международной федерации футбола), а РПЛ - нет. Поэтому разные календари чемпионатов и нельзя поменять матчи "пути РПЛ" с играми "пути регионов" местами".

"Мы провели встречу с клубами, напомнили им о том, как принимались решения. РФС и транслирующие компании предупреждали клубы о том, что так будет происходить еще при проектировании соревнований. Тогда все клубы единогласно сказали, что их это полностью устраивает. Они говорили, что будут играть за новые деньги (в связи с изменением формата кубка увеличился доход для клубов - прим. ТАСС), и им не было важно, во сколько начинаются матчи. Конечно, удобнее играть вечером, но сейчас это невозможно. У нас есть определенный план изменения формата кубка, который мы будем обсуждать с титульным спонсором и клубами. Не исключено, что в рамках изменений снизится и количество дневных матчей", - добавил Митрофанов.

Матчи группового этапа "пути РПЛ" Кубка России приходится проводить в дневное время в дни игр группового этапа европейских клубных турниров. 12 сентября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил "Спорт-экспрессу", что Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил организации проводить матчи "пути РПЛ" в дни еврокубков, однако игры должны заканчиваться не менее чем за 15 минут до начала встреч в Европе.