В МОК заявили о желании увидеть быстрое решение по делу Валиевой

Слушания по делу фигуристки продолжатся в ноябре

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не поменял позицию по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой, организация хотела бы получить решение как можно быстрее. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне проходили с 26 по 28 сентября. В четверг стало известно, что слушания были отложены и продолжатся 9 -10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

"Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований", - говорится в заявлении организации.

Международный союз конькобежцев, Всемирное антидопинговое агентство и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласились с январским решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу Валиевой, став участниками слушаний в CAS. Тогда фигуристка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, но избежала серьезного наказания: дисциплинарный орган не нашел в ее действиях умысла - он постановил, что запрещенный препарат триметазидин попал в организм не по ее вине. Валиева была лишена только завоеванного в декабре 2021 года титула чемпионки России, поскольку положительную пробу она сдала именно на этом турнире.