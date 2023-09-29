ЭСК РФС признала ошибочным второй гол "Краснодара" в матче чемпионата России с "Уралом"

Встреча завершилась победой "Краснодара" со счетом 2:0

ТАСС, 29 сентября. Второй гол "Краснодара" в домашнем матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала" был засчитан неправильно. Соответствующие решение экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) опубликовано на сайте РФС.

24 сентября "Краснодар" победил "Урал" со счетом 2:0. Второй мяч в составе победителей на 77-й минуте забил Кевин Ленини.

"Ракурсы видеосъемки данного игрового эпизода не предоставляют доказательств очевидной ошибки ассистента, находящегося в рекомендуемой позиции и зафиксировавшего положение вне игры у игрока "Краснодара", забившего мяч головой в ворота соперника, - говорится в сообщении. - Комиссия считает необоснованным вмешательство видеоассистента рефери (VAR) в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности его решения".

Также комиссия поддержала все решения судьи матча между московским "Спартаком" и "Пари Нижний Новгород" (3:0) Евгения Буланова. По мнению ЭСК РФС, он верно не назначил в ворота красно-белых, не засчитал гол в ворота "Спартака" на 59-й минуте матча и верно зафиксировал гол победившей команды на первой компенсированной ко второму тайму минуте.