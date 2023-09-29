В РФС считают позитивным и важным событием работу арбитра Опейкиной на турнире УЕФА

Судья работала на матче Лиги наций

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Работа российского арбитра Веры Опейкиной на матче женской Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является позитивным и важным событием. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

26 сентября сборная Армении дома уступила команде Казахстана со счетом 1:2. Встречу обслуживала Опейкина.

"Работа Веры Опейкиной на международном матче - позитивное и важное событие, - сказал Митрофанов. - Естественно, УЕФА будет исходить из логистических особенностей, а также из того психологического, возможно, давления, которое может оказываться на судью в некоторых странах".

Опейкиной 34 года, она является арбитром категории ФИФА. 23 августа Опейкина вместе с Екатериной Курочкиной и Еленой Собчук работала на матче "пути регионов" Кубка России по футболу среди мужчин между московским "Чертаново" и кировским "Динамо" (0:1). 19 сентября Опейкина отработала матч "пути РПЛ" Кубка России между калининградской "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов" (1:2).