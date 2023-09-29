Бывший футболист "Локомотива" Бека Бека находится в безопасности после угроз самоубийством

На месте событий работают полиция и спасатели

ТАСС, 29 сентября. Полузащитник французского футбольного клуба "Ницца" Алексис Бека-Бека находится в безопасности после того, как угрожал покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщил журналист Маттейс Пог.

Ранее в пятницу французский телеканал BFM TV сообщил, что Бека-Бека угрожал покончить с собой. На месте происшествия, по информации источника, работали полиция и спасатели. Также руководство футбольного клуба отправило туда психолога.

Бека-Бека 22 года, он перешел в "Ниццу" из московского "Локомотива" 1 августа 2022 года, его переход обошелся клубу в €12 млн. В составе "Ниццы" французский игрок провел 22 матча, в которых забил один гол.