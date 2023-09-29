29 сентября, 10:26
Футбол в России

Футболисты "Ротора" сыграют с владивостокским "Динамо" в пятом раунде Кубка России

Матч пройдет в ноябре

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Волгоградский "Ротор" встретится с "Динамо" из Владивостока в матче пятого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

Встреча пройдет во Владивостоке. Также на этой стадии турнира подмосковные "Химки" примут "Уфу", астраханский "Волгарь" - красноярский "Енисей", тольяттинский "Акрон" - ярославский "Шинник", нижнекамский "Нефтехимик" - "Форте" из Таганрога, тульский "Арсенал" - московскую "Родину", "СКА-Хабаровск" - пермский "Амкар", новороссийский "Черноморец" - "Камаз" из Набережных Челнов.

Матчи пятого раунда пройдут с 17 по 19 ноября. 

Теги:
Российский футбол
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