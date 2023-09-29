Спортсмен был избран депутатом Народного собрания ДНР

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев продолжает выполнять задачи в зоне СВО после избрания депутатом. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее 33-летний Минеев был избран депутатом Народного собрания ДНР.

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса, который прошел 18 ноября 2022 года и завершился победой россиянина техническим нокаутом. 15 сентября Минеев победил бразильца Рафаэля Карвальо, после чего вновь вернулся в зону СВО.