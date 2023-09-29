МПК не поддержал решение лишить Паралимпийский комитет России членства в организации

Позднее в пятницу пройдет голосование по вопросу допуска российских спортсменов к соревнованиям

ТАСС, 29 сентября. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) не поддержала решение полностью лишить Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. Об этом сообщила пресс-служба МПК.

Генассамблея проходит в Бахрейне.

Против данного решения проголосовали 74 члена генассамблеи, за - 65. Еще 13 членов воздержались от голосования. Позднее в пятницу пройдет голосование по второму ходатайству - приостановить членство ПКР, но допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.