29 сентября, 10:54
Летние паралимпийские виды спорта

МПК не поддержал решение лишить Паралимпийский комитет России членства в организации

Позднее в пятницу пройдет голосование по вопросу допуска российских спортсменов к соревнованиям

ТАСС, 29 сентября. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) не поддержала решение полностью лишить Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. Об этом сообщила пресс-служба МПК.

Генассамблея проходит в Бахрейне.

Против данного решения проголосовали 74 члена генассамблеи, за - 65. Еще 13 членов воздержались от голосования. Позднее в пятницу пройдет голосование по второму ходатайству - приостановить членство ПКР, но допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. 

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена. 

Теги:
Летние паралимпийские виды спорта
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