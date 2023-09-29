В 2Drots заявили о намерении участвовать в Кубке России в сезоне-2024/25

28 сентября в четвертом раунде "пути регионов" Кубка России 2Drots проиграл "Химкам" со счетом 0:2

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский клуб Медиалиги 2Drots намерен участвовать в следующем розыгрыше Фонбет - Кубка России по футболу и ставит цель дойти до противостояния с командой из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил один из основателей клуба Евгений Бабенко.

28 сентября в четвертом раунде "пути регионов" Кубка России 2Drots уступил команде Мелбет - Первой лиги "Химки" со счетом 0:2. В составе 2Drots на 25-й минуте встречи был удален Годфред Клуцей.

"Мы настроены участвовать в следующем году [в Кубке России] . Задача на следующий сезон - дойти до команды РПЛ или как минимум повторить результат, который нам удалось показать в этот раз, мы будем готовиться, - сказал Бабенко. - Самое главное, что мы почувствовали веру в себя, уверенность в своих силах, потому что в целом играли, мне кажется, хорошо, даже когда остались вдесятером".

Второй основатель клуба Никита Панасюк считает участие 2Drots в Кубке России важным для имиджа как команд Медиалиги, так и профессиональных клубов. "Участие в кубке - это возможность для наших ребят, которые где-то недополучили профессионального футбола, попробовать себя, узнать, насколько они хороши, как далеко могут пройти - отметил Панасюк. - Идет развитие бренда, все от этого выигрывают. Когда мы приезжаем в регионы, там полные стадионы счастливых людей, это только греет душу. Мне кажется, есть мотивация, хочется дойти до команд РПЛ, не хватило примерно трех матчей, но я думаю, что в следующем году у нас это точно получится".

В этом сезоне 2Drots в первом раунде "пути регионов" обыграл "Сахалин" (2:0), во втором - "Муром" (3:1). В третьем раунде команда оказалась сильнее кировского "Динамо" (2:0). В прошлом сезоне 2Drots в первом раунде "пути регионов" победил московское "Чертаново" (3:0), во втором раунде клуб Медиалиги проиграл ивановскому "Текстильщику" (1:1, 3:5 - по пенальти).

О матчах с клубами РПЛ

Ранее генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров сообщил, что бело-голубые хотели бы провести товарищеский матч с 2Drots. Бабенко рассказал, что встреча команд состоится в ноябре.

"У нас игра с "Динамо" будет в ноябре, - сказал основатель 2Drots. - Из ЦСКА ребята очень хотят сыграть с нами еще раз, будем планировать, мы очень заинтересованы со всеми сыграть".

25 марта 2Drots обыграл ЦСКА в товарищеском матче со счетом 2:1. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.