Умер пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Валерий Бочков

Ему было 76 лет

ТАСС, 29 сентября. Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный тренер России Валерий Бочков скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

О причинах смерти не сообщается.

В качестве игрока Бочков выступал за "Динамо" из Алма-Аты и Москвы, а также за красногорский "Зоркий". Он дважды становился чемпионом СССР, один раз выигрывал Кубок европейских чемпионов, два раза признавался лучшим нападающим сезона, в составе сборной СССР выигрывал золотые медали чемпионатов мира 1973, 1975, 1977, 1979 и 1985 годов. Также Бочков четыре раза становился чемпионом России по хоккею на траве.