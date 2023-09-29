Канадский хоккеист "Лады" Космачук рассказал о своих российских корнях

Нападающий проводит дебютный сезон в КХЛ и является одним из самых результативных игроков тольяттинской команды

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Канадский нападающий тольяттинской "Лады" Скотт Космачук проводит первый сезон в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но вместе с соотечественником Троем Джозефсом является самым результативным игроком команды. В беседе с ТАСС Космачук рассказал, как его фамилия связана с Россией и как ему удается общаться с русскоязычными партнерами.

"Лада" в 12 матчах одержала шесть побед и занимает второе место в Восточной конференции с 15 очками, отставая на 2 балла от магнитогорского "Металлурга". Тольяттинская команда была одной из ведущих в первых после распада СССР чемпионатах России. Однако после создания КХЛ результаты клуба стали падать. Из-за проблем с финансированием "Лада" в 2018 году была вынуждена выступать во второй по значимости лиге - Высшей (ныне Всероссийской) хоккейной лиге, а в КХЛ вернулась только перед сезоном-2023/24.

Нынешние успехи "Лады", безусловно, связаны и с игрой 29-летнего Космачука. За тольяттинский клуб канадец провел 11 матчей и набрал 9 очков (3 шайбы + 6 результативных передач). В прошедшей в четверг игре с подмосковным "Витязем" (0:1 ОТ) Космачук не смог отличиться, но он набирал очки в семи матчах из предыдущих восьми.

"Пока что все хорошо для всех нас. На старте много кто предполагал, что у нас будет много трудностей, а мы показали обратное, став настоящей командой. Но нам все еще предстоит проделать большую работу", - подчеркнул Космачук.

Форвард рассказал про свои российские корни. "Моя бабушка в основном росла в Канаде, но ее семья из России, поэтому у меня есть какие-то корни. Но я не говорю по-русски, я вырос в Канаде. Знаете, мне нравится играть здесь, в России", - отметил Космачук.

Когда язык тела имеет значение

Помимо Космачука и Джозефа, в составе "Лады" есть еще один легионер - словацкий защитник Мислав Росандич. При этом у "Лады" в поездках нет профессионального переводчика.

"Временами бывает непросто: все говорят по-русски, а это их родной язык, и ты знаешь, что находишься в другой стране. Когда люди приезжают в Канаду, ты ожидаешь, что они будут говорить по-английски. И я думаю, что это относится и к русским: они будут ожидать, что вы постараетесь говорить на их языке", - рассказал Космачук о том, как ему приходится преодолевать языковой барьер.

Для общения с иностранцами российским хоккеистам "Лады" волей-неволей приходится подтягивать свой английский. "Есть несколько ребят, которые знают английский язык, и мы разбираем игры вместе. Когда мы на льду, каждый может взаимодействовать с каждым. Когда вы в раздевалке, легко ладить с потрясающей командой. Хорошо знаешь язык тела, все смеются. А когда потребуется, то люди могут перевести, что нужно", - добавил хоккеист, отметив, что чувствует себя в России в безопасности.

До приезда в Россию Космачук играл в Северной Америке, Германии и Австрии, а последним его клубом был известный финский ТПС. "Я играл в нескольких лигах: в двух в Северной Америке, Австрии, Финляндии, Германии и сейчас в России. Я опробовал много хоккейных лиг, и каждая лига чем-то отличается. Где-то стиль игры больше нацелен на атаку, где-то больше на защиту", - сказал канадец.

"КХЛ, на мой взгляд, очень хороша: здесь много скорости и мастерства, есть много отличных игроков, с которыми можно играть", - добавил Космачук.

Следующий матч КХЛ "Лада" проведет 30 сентября на выезде против минского "Динамо".