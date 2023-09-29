В суд Испании вызвали тренера сборной по футболу для показаний по делу Рубиалеса

Наставник национальной сборной должен явиться в суд 20 октября и дать показания в качестве свидетеля

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте вызван в суд для дачи показаний по делу о поцелуе бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом футболистки Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщила пресс-служба Национальной судебной коллегии.

Как отмечается в сообщении, в рамках расследования судья решил "вызвать для дачи показаний в качестве свидетеля 20 октября в 11:00 по местному времени (12:00 мск) национального тренера сборной Луиса де ла Фуэнте".

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста председателя RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. Судья постановил выдать запрет на приближение в радиусе 200 метров к Эрмосо. Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.