Футболист "Реал Сосьедад" Захарян не попал в заявку на матч с "Атлетиком"

Россиянин еще не набрал форму после болезни

ТАСС, 29 сентября. Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч восьмого тура чемпионата Испании по футболу против "Атлетика", который состоится 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна.

На этой неделе стало известно, что Захарян заразился коронавирусом, из-за чего не смог принять участие в двух предыдущих матчах чемпионата с "Хетафе" (4:3) и "Валенсией" (1:0). 26 сентября 20-летний полузащитник вернулся к тренировкам, но в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили, что он работает по индивидуальной программе. В клубе рассказали "Спорт-Экспрессу", что Захарян еще не набрал форму после болезни, поэтому не попал в заявку на предстоящую игру.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды три матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.