29 сентября, 12:56
Летние олимпийские виды спорта

Лауреатов Национальной спортивной премии объявят 30 ноября

Церемония награждения пройдет в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей Национальной спортивной премии пройдет 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце. В пресс-службе Министерства спорта России ТАСС сообщили, что церемония станет главным спортивным событием в рамках 100-летия со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Отмечается, что в мероприятии примут участие российские спортсмены и тренеры, значимые представители отрасли, руководители спортивных объектов, региональных органов управления в сфере физической культуры и спорта. Участники могут претендовать на победу в одном из 11 всероссийских конкурсов в 18 номинациях, подача заявок на участие продолжается.

"Национальная спортивная премия - это символ уважения и признательности всем людям, которые работают в спорте - одном из приоритетных направлений государственной политики, - сказал министр спорта России Олег Матыцин. - Это уникальная возможность отметить вклад тех, кто служит на благо спорта, его развивает и способствует продвижению и повышению качества спортивных услуг".

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ выбирает лучших вместе с болельщиками и экспертами. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее. В прошлом году лучшим спортсменом был признан трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, лучшей спортсменкой - олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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