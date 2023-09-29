29 сентября, 13:04,
обновлено 29 сентября, 13:19
Летние паралимпийские виды спорта

Российские паралимпийцы смогут участвовать в Паралимпиаде в Париже

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Россияне имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве

ТАСС, 29 сентября. Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

Ранее генеральная ассамблея МПК проголосовала за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). "Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже", - говорится в заявлении.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. На Играх в Токио в 2021 году россияне также участвовали в нейтральном статусе, они завоевали 118 медалей - 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых. 

Теги:
Летние паралимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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