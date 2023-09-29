Рожков: пересмотр решения о приостановке членства ПКР в МПК будет возможен в 2025 году

Членство Паралимпийского комитета России приостановлено на два года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) может пересмотреть решение о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) на генеральной ассамблее в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"Проект критериев допуска [российских спортсменов] есть, окончательный вариант будет представлен МПК позже. Это решение МПК может пересмотреть на очередной генассамблее МПК в 2025 году", - сказал Рожков.

29 сентября МПК сообщил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Также в четверг генассамблея проголосовала за приостановку членства ПКР на два года. ПКР запрещено организовывать любые спортивные мероприятия с участием других членов МПК.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.