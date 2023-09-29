Тарасова назвала радостной новость о допуске россиян к участию в Паралимпиаде в Париже

Генеральная ассамблея МПК проголосовала за приостановку членства ПКР, однако российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Новость о том, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже, является радостной, за них можно только порадоваться. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

В пятницу генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России, однако российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе.

"Слава богу, мы очень рады за них и верим в наших паралимпийцев, - сказала Тарасова. - Это радостная новость, что они наконец смогут выступать и представлять Россию. Пусть даже на их форме и не будет написано, из какой они страны".

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.