29 сентября, 13:42
Летние паралимпийские виды спорта

Тарасова назвала радостной новость о допуске россиян к участию в Паралимпиаде в Париже

Софья Сандурская/ ТАСС
Татьяна Тарасова
© Софья Сандурская/ ТАСС

Генеральная ассамблея МПК проголосовала за приостановку членства ПКР, однако российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Новость о том, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже, является радостной, за них можно только порадоваться. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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В пятницу генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России, однако российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе.

"Слава богу, мы очень рады за них и верим в наших паралимпийцев, - сказала Тарасова. - Это радостная новость, что они наконец смогут выступать и представлять Россию. Пусть даже на их форме и не будет написано, из какой они страны".

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. 

Теги:
РоссияТарасова, Татьяна АнатольевнаЛетние паралимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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