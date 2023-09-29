"Ницца" оказывает поддержку футболисту Бека-Бека

В пятницу французский полузащитник угрожал покончить жизнь самоубийством

ТАСС, 29 сентября. Французский футбольный клуб "Ницца" оказывает поддержку полузащитнику команды Алексису Бека-Бека, который угрожал покончить жизнь самоубийством. Об этом заявил президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

В пятницу французский телеканал BFM TV сообщил, что Бека-Бека угрожал покончить с собой. На месте происшествия работали полиция и спасатели, также руководство футбольного клуба отправило туда психолога. Позднее стало известно, что футболиста спасли и он находится в безопасности.

"Прежде всего мы рады, что для Алексиса сегодня все закончилось хорошо. О нем позаботились. Мы продолжим уважать медицинскую конфиденциальность и просим всех делать то же самое и уважать его частную жизнь. Мы поддерживаем его, как и весь клуб", - сказал Ривер.

Бека-Бека 22 года, он перешел в "Ниццу" из московского "Локомотива" 1 августа 2022 года, его переход обошелся клубу в €12 млн. В составе "Ниццы" французский игрок провел 22 матча, в которых забил 1 гол.