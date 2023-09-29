МПК допустил белорусских спортсменов до Паралимпиады в Париже в нейтральном статусе

Также генассамблея Международного олимпийского комитета приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии в организации

ТАСС, 29 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить белорусских спортсменов до Паралимпийских игр 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

В пятницу генеральная ассамблея МПК в Бахрейне приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии в организации большинством голосов: 79 делегатов проголосовали за приостановку членства, 57 - против, 9 участников воздержались от голосования.

Ранее в пятницу генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Делегаты высказались против полного лишения прав ПКР и Паралимпийского комитета Белоруссии.

В 2022 году российские и белорусские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований.