Рожков назвал дискриминацией требование о нейтральном статусе российских паралимпийцев

В пятницу Международный паралимпийский комитет допустил к соревнованиям спортсменов из России в нейтральном статусе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков считает дискриминационным решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе к Играм в Париже, в нейтральном статусе. Об этом Рожков заявил ТАСС.

Ранее генеральная ассамблея МПК проголосовала за продление частичного отстранения ПКР. Спортсмены из России имеют право участвовать в соревнованиях индивидуальном и нейтральном качестве.

"Паралимпийский комитет России считает, что решение о допуске спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе является несправедливым, это дискриминация российских спортсменов по национальному признаку, - заявил Рожков. - Она ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран. При этом отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или в возможности радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на их национальную идентичность".

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.