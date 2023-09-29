ESPN: боксеры Усик и Фьюри подписали контракт на бой, который пройдет в Саудовской Аравии

Поединок должен состояться конце нынешнего года или в начале следующего

ТАСС, 29 сентября. Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом на своей странице в X (ранее - Twitter) сообщил журналист телеканала ESPN Майк Коппингер.

Поединок должен состояться в декабре 2023 года или январе 2024-го в Саудовской Аравии. На 28 октября у Фьюри запланирован бой против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Франсиса Нганну.

Усику 36 лет, он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). На профессиональном ринге он провел 21 бой, во всех одержав победу (14 нокаутом).

35-летний Фьюри - чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он также не знает поражений на профессиональном ринге - 33 победы (24 нокаутом) и 1 ничья.