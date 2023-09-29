Рожков заявил, что МПК не восстановил ПКР за реабилитацию участников военных действий

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что подобные реабилитационные мероприятия являются обычной практикой многих других стран

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) не восстановила в своих правах Паралимпийский комитет России (ПКР) в том числе из-за реабилитации людей, получивших инвалидность в результате военных действий. Об этом президент ПКР Павел Рожков сообщил ТАСС.

Ранее генеральная ассамблея МПК проголосовала за продление частичного отстранения ПКР. Спортсмены из России имеют право участвовать в соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве.

"Генеральная ассамблея МПК наказала ПКР за то, что он добросовестно выполнял свои обязанности согласно целям и задачам, определенным в конституции МПК и уставе ПКР. В частности, за проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов военных действий. Напоминаем, что паралимпийский спорт был создан доктором Людвигом Гуттманом как средство реабилитации ветеранов Второй мировой войны, - отметил Рожков. - Подобные реабилитационные мероприятия являются обычной практикой многих других стран, в частности, США и Канада прямо заявляли о том, что используют паралимпийский спорт для оказания поддержки военнослужащим, которые стали инвалидами".

"Члены британской королевской семьи, в частности принц Гарри, регулярно поддерживают и помогают проведению Игр Инвиктус. В частности, 9-16 сентября в Дюссельдорфе прошли очередные Игры Инвиктус с участием украинских военнослужащих, получивших инвалидность во время текущего конфликта. ПКР считает своей обязанностью проведение реабилитационных мероприятий для ветеранов войн, направленных на осуществление целей, провозглашенных конституцией МПК, в частности продвигать параспорт без какой-либо дискриминации", - сказал Рожков.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.