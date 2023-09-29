Колобков: российские паралимпийцы заслужили право участвовать в международных турнирах

В пятницу стало известно, что спортсмены из России допущены к Паралимпийским играм в Париже

ТАСС, 29 сентября. Российские паралимпийцы заслужили право принимать участие в международных соревнованиях, Россия - лидер мирового паралимпийского движения. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

В пятницу стало известно, что россияне смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

"Когда впервые российскую паралимпийскую сборную отстранили - это было еще году в 2015-2016 - для всего мирового спорта это было очень тяжелое и огорчительное решение. Никто не мог представить, что такое вообще может произойти с нашими паралимпийцами. Очень рад, что наши паралимпийцы смогут принять участие в Играх. Удивлен, что их возвращение не произошло раньше", - сказал Колобков.

"Естественно, решение о выступлении без флага и гимна - очень странное решение, но в любом случае оно точно не связано ни с какими уставными и нормативными документами международного паралимпийского движения. Надеюсь, наши спортсмены будут участвовать без всяких дискриминационных условий. Наш паралимпийский спорт - лидер международного паралимпийского движения, без наших спортсменов оно просто бессмысленно. За участие с государственной символикой надо бороться. Ну а так, конечно, участвовать надо, наши паралимпийцы заслужили это своими результатами, это пример правильного решения и для олимпийского движения. Надеюсь, что обойдется без странных акций со стороны различных олимпийских комитетов других стран и что они будут думать не только о политике, а все-таки о своих спортсменах и спорте", - добавил бывший министр спорта.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.