Рожков назвал несправедливым решение МПК не восстанавливать статус ПКР

В четверг генассамблея проголосовала за приостановку членства ПКР на два года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановлении членских прав Паралимпийского комитета России (ПКР) является несправедливым. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Павел Рожков.

Ранее генеральная ассамблея МПК проголосовала за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). "Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже", - говорится в заявлении.

"ПКР считает несправедливым решение о приостановлении членских прав ПКР. Ограничения членских прав ПКР являются незаконными и противоречат Конституции и этическим правилам МПК, поскольку отражают в первую очередь политическую позицию МПК", - заявил Рожков.

"Я напомнил членам ассамблеи о войне в Афганистане, длящейся более 20 лет, о войнах между Ираном и Ираком, во время которых МПК не занимал ту или иную сторону и не ограничивал в правах кого-либо из участников конфликта, - подчеркнул Рожков. - МПК - международная организация, которая должна работать на объединение паралимпийцев по всему миру, на продвижение паралимпийского спорта и защиту прав спортсменов. Решение генассамблеи противоречит данным целям и принципу нейтральности МПК, провозглашенному Конституцией МПК".

29 сентября МПК сообщил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Также в четверг генассамблея проголосовала за приостановку членства ПКР на два года. ПКР запрещено организовывать любые спортивные мероприятия с участием других членов МПК.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.