Матыцин: решение МПК показывает успешную работу ПКР по защите истинных принципов спорта

В пятницу Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде 2024 года в нейтральном статусе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Допуск российских спортсменов до Паралимпийских игр 2024 года в Париже подтверждает авторитет Паралимпийского комитета России (ПКР) и его успешную работу по отстаиванию истинных принципов спорта. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бахрейне приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе.

"Допуск наших паралимпийцев в нейтральном статусе подтверждает авторитет Паралимпийского комитета России на международной арене и его успешную работу по отстаиванию истинных принципов спорта. Российские паралимпийцы всегда показывают высокие результаты и являются несомненными лидерами на мировой арене. Без их участия любые соревнования, тем более такие масштабные, как Паралимпийские игры, теряют в зрительском интересе", - сказал Матыцин.

"Мы успешно провели Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", многие иностранные спортсмены выразили интерес к участию в организованных нами соревнованиях, а уровень сервисов для всех категорий был неизменно высок. В мировом спортивном движении наблюдается усталость от политизации спорта, необъективных решений в угоду интересов отдельных стран, такого несправедливого отношения не должно быть к спортсменам, какие бы страны они ни представляли. Мы продолжим обеспечивать все необходимые условия для участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях, чтобы они могли показать свои лучшие результаты", - добавил министр.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена. Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.