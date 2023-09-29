Свищев призвал Паралимпийский комитет России оспорить решение МПК

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Международный паралимпийский комитет пытается "усидеть на двух стульях"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) должен оспорить решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановке членства в организации. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее генеральная ассамблея МПК приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия в Паралимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

"Они пытаются усидеть на двух стульях, - сказал Свищев. - Дают разрешение выступать на Паралимпиаде в Париже, но приостанавливают членство Паралимпийского комитета России, не дают пока четких критериев допуска. Еще нужно посмотреть, какими они будут. И оспорить что-либо до 2025 года мы тоже не сможем".

"По сути, до этого момента мы могли выступать с флагом и гимном, теперь нас такой возможности лишили. Думаю, что также необходимо оценить возможность оспаривания решения генассамблеи, отстаивать интересы наших спортсменов", - добавил парламентарий.